Rechazan Ley de Educación Integral en centros escolares

- Las estrategias que se han hecho en los últimos años para reducir los embarazos en adolescentes no han tenido éxito. De acuerdo con datos oficiales, entre 2021 y 2022 los partos de adolescentes se incrementaron, pasaron de 36,995 a 38,200.

Para Carlos Sabillón , director de la Federación Nacional de Escuelas Privadas de Honduras (Fenieph), la educación sexual no se debe tratar desde el tema reproductivo, sino que se tiene que abordar desde una perspectiva más integral.

La ley, que aún no ha sido publicada en el diario Oficial La Gaceta , establece en el artículo uno, numerales cuatro, cinco y seis que entre los objetivos está “brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa de desarrollo de los educandos, acerca de los distintos aspectos involucrados en sexualidad, enfocándose en la formación integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, su conciencia y su cultura. Fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad y estimular la postergación del inicio de las relaciones sexuales hasta que la persona alcance la madurez física, emocional y mental, así como prevenir los embarazos no deseados y difundir el conocimiento del uso de los métodos anticonceptivos modernos en las personas adolescentes sexualmente activas y en madres adolescentes”.

“Todo eso nos lleva a implementar la ideología de género en el sistema educativo, que eso también los padres de familia no están de acuerdo”, dijo. Los entrevistados coinciden en que la ley contradice a la Constitución, la cual garantiza al padre de familia el derecho de escoger el tipo de educación que quiera para sus hijos.

“Uno tiene que partir por lo que un padre de familia esté de acuerdo; si no me autorizan hacerlo, no lo voy hacer, aunque esté la ley”.