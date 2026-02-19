Rebeca Ráquel confía en diálogo para crear la Ley del Consejo de la Judicatura

La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, afirmó que el Congreso Nacional (CN) escuchó su petición de sentarse a dialogar para construir la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
En el marco de la misa de inicio de la Cuaresma, durante declaraciones a medios de comunicación, la titular del Poder Judicial restó importancia a la eliminación de la exclusividad que ejercía hasta ayer en torno a los nombramientos, traslados y contrataciones, facultades que le otorgaba el decreto 282-2010.
Consultada sobre las reformas al citado decreto, que ahora confiere esas atribuciones administrativas al pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no únicamente a la presidencia, Ráquel respondió: "Esto lo tomo como que ha sido escuchada mi petición en cuanto a sentarnos en una mesa y poder dialogar con los miembros que el Legislativo estime pertinente, a fin de construir una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura".
La funcionaria expresó que las decisiones deben adoptarse conforme a la ley. Al referirse al decreto transitorio 282-2010, ratificado en 05-2011, sostuvo que las iniciativas y leyes que incumben al Poder Judicial deben originarse en ese poder del Estado, como lo establece el artículo 79 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).
¿Habrá respuesta?
Sobre la decisión del Poder Legislativo de reformar ese precepto y otorgar potestad administrativa a los otros 14 magistrados de la Corte Suprema para designar, trasladar y remover a servidores judiciales, Ráquel dejó claro que no ejecutará ninguna acción legal para revertir el espíritu de las reformas.
"Esto ocurrió anoche (martes). Lo que menos queremos es causarle más cismas a nuestro pueblo; la justicia se debe al pueblo hondureño, y lo que queremos, si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura, eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, o sea, que busquemos la unidad entre poderes y siempre respetando la independencia entre poderes", expuso Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial.
El Congreso Nacional otorgó 60 días calendario al Poder Judicial para elaborar el anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, el cual deberá ser remitido al Legislativo para su análisis y posterior aprobación.
Sobre este punto, la presidenta de la CSJ añadió: "Debemos sentarnos primero para construir. Tenemos dos proyectos; sin embargo, todo eso debe ser nuevamente verificado, ver que todo esté en orden, ponernos de acuerdo y entonces sí, ya con la debida colaboración, tanto del Legislativo como de nosotros, remitirla al Congreso para su pronta aprobación".
Desde el Congreso Nacional se advirtió que, si el Poder Judicial no envía el anteproyecto en el plazo establecido, el Legislativo procederá a elaborar y redactar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.