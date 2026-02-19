Rebeca Ráquel confía en diálogo para crear la Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, afirmó que el Congreso Nacional (CN) escuchó su petición de sentarse a dialogar para construir la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

En el marco de la misa de inicio de la Cuaresma, durante declaraciones a medios de comunicación, la titular del Poder Judicial restó importancia a la eliminación de la exclusividad que ejercía hasta ayer en torno a los nombramientos, traslados y contrataciones, facultades que le otorgaba el decreto 282-2010.

Consultada sobre las reformas al citado decreto, que ahora confiere esas atribuciones administrativas al pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no únicamente a la presidencia, Ráquel respondió: "Esto lo tomo como que ha sido escuchada mi petición en cuanto a sentarnos en una mesa y poder dialogar con los miembros que el Legislativo estime pertinente, a fin de construir una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura".

La funcionaria expresó que las decisiones deben adoptarse conforme a la ley. Al referirse al decreto transitorio 282-2010, ratificado en 05-2011, sostuvo que las iniciativas y leyes que incumben al Poder Judicial deben originarse en ese poder del Estado, como lo establece el artículo 79 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).