“Ratificación de acta es un proceso administrativo en el Congreso”: Ramón Barrios

Barrios, quien es abogado constitucionalista de profesión, aseguró que la ley orgánica del Poder Legislativo no está por encima de la Constitución de la República.

Asimismo, citó el articulo 61 de la Ley Orgánica del CN, el cual señala que se deben ratificar las actas, no obstante, Barrios indicó que la misma norma no establece que se debe referir a las cuestiones sustantivas.

“No se necesita ratificación de acta, lo que hace el Congreso es interpretación y va más allá de lo que he expresado; el acta no es necesario porque queda documentado por otros medios audiovisuales, el acta es un acto administrativo que no puede modificar la aprobación”, finalizó.