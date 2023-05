“Quiero seguir aprendiendo más, no me conformo con leer y escribir”

“Me siento bien, porque cuando yo empecé no podía ni escribir mi nombre y hoy sí lo puedo escribir, para leer tengo un poco de trabas, pero me siento alegre porque yo quiero seguir aprendiendo y voy a seguir haciéndolo”, expresó.

José agradece a su maestro por la paciencia que tuvo para enseñarle. “Quiero seguir aprendiendo más, no me conformo. Me costó aprender aún confundo las letras b y d porque una tiene la pancita para un lado y la otra para el otro y por eso las confundo al momento de leer, siguiendo puedo aprender más a pesar que tengo 45 años”, dijo a LA PRENSA.

José Ángel, originario de Santa Rosa de Copán, es padre de tres hijos, pero desde hace varios años reside en San Manuel, específicamente en la comunidad de Nuevo Plan, tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, su papá lo mandó, pero a él no le gustaba.

Como castigo por no querer estudiar le compró una máquina para hacer bloques y le enseñó a trabajar. “Compró arena y la máquina y me enseñó a hacer los bloques, eso me daba de tarea todos los días, cuando terminaba de hacer los bloques me mandaba a recoger leña. Me castigaba por no querer ir a la escuela, pero no le echo la culpa a él porque sí me mandó, pero a mí no me gustaba”, recordó. Ahora José trabaja haciendo de todo.

Gustavo Mejía, el docente que impartió las clases al grupo, comentó que fue una experiencia diferente trabajar con adultos, ya que solo había trabajado con niños.