Promueven biblioteca para las mujeres hondureñas en prisión

Los donantes de libros deben evitar las dedicatorias de tipo breve, como por ejemplo “espero que te guste”.

Además, deben incluir o no su nombre, indicando el por qué escogieron el libro a donar y no otro. “Recuerda que no llevaremos libros sin dedicar”, indicó el CCET, que inició con la campaña el pasado día 11 en sus instalaciones.

El CCET estará recogiendo los libros donados en la Feria del Libro que se celebrará el 22 y 23 de abril en el Redondel de los Artesanos, contiguo al ente cultural.