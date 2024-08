¿Por qué en Honduras no hay condiciones para el voto electrónico?

La falta de internet y lo vetusto de algunas escuelas que sirven de centros de votación son otro riesgo.

Alfonso Pineda, consultor y expresidente del Grupo Isaca, empresa enfocada en ciberseguridad, es del criterio que “definitivamente ahorita Honduras no está preparado para el voto electrónico; hay países avanzados que aún no utilizan ese tipo de voto porque no confían en el mismo. Yo no recomendaría entrar en ese proceso cuando cibernéticamente en temas de seguridad estamos débiles”.

Para el especialista, implementar el voto electrónico en el país sería generar dudas en los ciudadanos en cuanto a los resultados.

“El que quiera llevar un proceso de voto electrónico en este momento y quiera imponerlo es que va a hacer fraude, porque sabe que vamos a tener problemas o va a quedar la duda de si en realidad ganó un presidente o no, y eso no nos conviene, para qué gastar tantos millones si vamos a estar con dudas”, resaltó.

Eduardo Fuentes, experto en temas electorales, dijo que la “Ley Electoral ya establece que el mecanismo del voto es manual, que deben imprimirse papeletas, las normas de seguridad que llevan las papeletas, los tiempos en los cuales se hace. Antes de implementar un mecanismo de esos se tendrían que hacer las reformas a la ley”.

Para lograr implementar este tipo de tecnología es necesario contar con sistemas tecnológicos robustos, en el que se pueda blindar los datos a través de mecanismos de trazabilidad, con los que se puedan proteger los votos desde que se emiten hasta que llegan a los servidores.