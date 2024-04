Canciller critica a Jorge Cálix tras lanzamiento de pre candidatura

“Tiene mi teléfono y jamás me ha preguntado cómo va el proceso de negociación para la instalación de la Cicih, En cambio, si lo han hecho diputados hasta de otras bancadas y partidos, para ver cómo contribuyen. Él no ha consultado, ni aportado ideas, ni ofrecido en qué puede ayudar en la bancada de Libre en el CN. Si no apoya, no lo politice, no lo manipule, no mienta, ni se haga la víctima”, comenzó diciendo Reina en su posteo a través de X (antes Twitter).

“Así como la presidenta le cumplió sus compromisos, así cumplirá la negociación de la Cicih. Ella tiene palabra y es con el pueblo. Es un proceso de negociación con un organismo internacional, no todo depende de una parte”, agregó el canciller.

Reina se refirió a la conferencia que brindó Cálix durante su mitin ante decenas de simpatizantes, que se reunieron en un recinto polideportivo, durante la cual dijo que “esperábamos que la Cicih se instalará en 100 días, pero todavía no ha venido y ya pasaron 26 meses”.