Hondureña descubre cómo hacer prendas de ropa con piel de pescado

Con una textura similar al cuero , “la piel de pescado no solo cuenta una historia que es única y humana, local e internacional , sino que es una solución a los problemas de desperdicio y sobreexplotación de la moda tradicional”, explica la diseñadora , que expande su técnica de curtición a comunidades costeras de Guatemala y Panamá .

Cuando preguntó por la piel, la respuesta fue que se desechaba directamente, al ser considerada basura. “Al escuchar esa palabra quise buscar la forma de transformar ese desecho en algo útil, no solo como material, sino también para las comunidades que cada día trabajan con ello”, explica sobre su primer contacto con la piel de pescado.

“Aunque fuera fotógrafa, mi camino hacia el diseño no fue lineal, y aunque me gustara jugar con composiciones y colores, lo que me impulsó hacia el diseño fue ver que era la forma de lograr generar un impacto positivo en el mundo”, dice Lunas, que ha convertido su firma en “un proyecto de vida”.

Tras el viaje, fueron múltiples los prototipos creados para dar con la fórmula, algo complejo teniendo en cuenta el objetivo de Lunas: que el proceso fuera sostenible y no emplease químicos o productos abrasivos que contaminaran el agua de las pequeñas zonas pesqueras donde se realizaría la curtición.

También realiza diversos controles internos: “que no sean pescados en peligro de extinción y vengan de prácticas pesqueras responsables, o que midan más de 12 centímetros, lo que indica que han cumplido su ciclo reproductivo y que no dañamos el ecosistema ni promovemos una pesca irresponsable”, añade.

“Trabajamos con comunidades sin acceso a energía eléctrica, lo que me llevó a probar diferentes técnicas que dieran con algo que fuera totalmente artesanal”, explica Lunas.

Además de implementar una nueva praxis sostenible en la industria de la moda, la segunda más contaminante, Lunas busca, sobre todo, crear ecosistemas empresariales en cada comunidad. “La moda avanza hacia estos lugares, porque los consumidores son más conscientes del impacto social y medioambiental de lo que consumen”.