Secuelas: Pesadilla por Eta y Iota aún no termina para 500 familias

“La pesadilla para nosotros no ha pasado. Somos familias muy pobres y cada día recordamos lo que vivimos por Eta y Iota. Quedamos sin la casita que con esfuerzo construimos en nuestra vida”, dijo Cruz Molina.

En el municipio de Choloma, miles de familias perdieron sus viviendas y todavía hay más de 500 que aún no las reconstruyen. De estas, algunas serán beneficiadas con proyectos de viviendas, pero la mayoría está a la espera de un hogar digno, y mientras tanto viven bajo toldos de plástico, ya que no tienen condiciones económicas para reconstruir sus hogares.

“Los que más sufren son los niños, ellos todos los días preguntan por qué no tenemos paredes y no sabemos qué responderles; sin embargo, no perdemos la fe de que nos ayudarán a reconstruir la casa. Esperamos que el Gobierno y otras organizaciones que han visitado estas aldeas nos ayuden”, expresó la pobladora Marta López.

LA PRENSA hizo un recorrido por los bajos de Choloma en comunidades que en noviembre de 2020 quedaron bajo el agua. Aquí, más de 30,000 familias perdieron todo lo que tenían. Con esfuerzo, la mayoría ha logrado salir adelante, pero las personas de la tercera edad, madres solteras y familias muy pobres no han podido recuperarse y aún viven en calamidad.