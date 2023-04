Respuesta del Partido Liberal sobre cogobierno: “Muchas gracias, pero no...”

Analistas

Ante la oficialización del rechazo del Partido Liberal para conformar un cogobierno con Libre, analistas dicen no descartan una nueva solicitud de alianza entre ambos partidos políticos previo a los próximos comicios electorales. Según analistas, los liberales rechazaron la alianza debido a la falta de claridad y oficialización de las propuestas planteadas al instituto político, aparte del desgaste prematuro del Gobierno. “Yo creo que no era el momento para esa alianza, pero de que va a haber alianza, de eso que no le quepa la menor duda”, dijo el analista Raúl Pineda.