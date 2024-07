Partido Liberal admite a Jorge Cálix: ¿competirá contra Nasralla?

En su discurso, en los que refirió a expresidentes hondureños surgidos del liberalismo, Cálix agradeció a los miembros de esa entidad política y prometió una coalición de oposición de cara a los comicios internos y generales.

“Vengo a hacer oposición, no me pida que me acomode al partido de Gobierno porque no lo voy a hacer”, dijo Jorge Cálix.

“No me pidan que me acomode al partido de gobierno porque no lo voy a hacer. No me pidan que en el Congreso adopte una postura acomodada porque no lo voy a hacer. Voy a rechazar cualquier cosa que esté en contra de los intereses de Honduras y de los hondureños, voy junto a mis compañeros a hacer una verdadera oposición en el Congreso Nacional”, expresó Cálix.

“No me voy a acomodar, para acomodarnos al partido de gobierno nos hubiéramos quedado donde estábamos. Hemos venido aquí a escoger el camino largo, el camino complicado, cuesta arriba, lleno de piedras y de obstáculos porque creemos que es lo mejor para el país. Así que vamos a cumplir los estatutos del partido, el artículo 161, pero desde ahora les digo: no me pidan que apoye posturas del partido de gobierno en contra del pueblo hondureño”, añadió.