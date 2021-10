El líder del Partido Salvador de Honduras y candidato presidencial por la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), Salvador Nasralla, visitó este fin de semana el sector de El Progreso, Yoro, donde visitó los principales mercados de ese lugar.

“Hemos expuesto nuestro plan de Gobierno, los otros candidatos parece que no saben lo que pasa en cada departamento, yo me he preocupado por recorrer cada rincón del país”, dijo Nasralla a medios de comunicación locales.