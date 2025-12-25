Panamá reconoce triunfo electoral de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció este jueves la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras y expresó su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno hondureño en favor de la estabilidad, la democracia y la integración regional en Centroamérica y el Caribe. En un comunicado, la cancillería panameña indicó que "ha tomado conocimiento de la decisión del Consejo Nacional Electoral de Honduras, que proclamó al señor Nasry Asfura como Presidente electo de la República de Honduras". Aprovechó para felicitar al mandatario electo y reconoció "el civismo y la vocación democrática del pueblo hondureño", que expresó su voluntad en un proceso electoral que "reafirma el compromiso de Honduras con la democracia y el Estado de derecho".

En la nota reiteró su "firme voluntad de trabajar estrechamente con el nuevo gobierno de Honduras para profundizar y fortalecer las relaciones bilaterales, promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos, así como el fortalecimiento de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe". Asimismo manifestó su deseo de que se "consolide un clima de convivencia pacífica, respeto mutuo y diálogo entre los distintos sectores de la sociedad hondureña", y auguró una "transición de mando ordenada, ejemplar y en paz", en beneficio de la estabilidad institucional del país. Finalmente, la República de Panamá formuló sus mejores deseos de éxito al presidente electo Nasry Asfura y al pueblo hondureño en esta nueva etapa de su vida democrática.

Más temprano, el presidente panameño, José Raúl Mulino, felicitó al conservador Nasry 'Tito' Asfura por su victoria electoral en Honduras y expresó su deseo de trabajar conjuntamente para el beneficio de ambas naciones centroamericanas. Asfura, de 67 años, fue declarado el miércoles virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, tras una espera de 24 días desde las elecciones del pasado 30 de noviembre, un proceso marcado por denuncias de "fraude" formuladas incluso antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le expresó públicamente su respaldo.

Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!! 🇵🇦🇭🇳 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 25, 2025