Oabi y Servicio Civil: Poder Ejecutivo divulga los nombres de interventores

El Poder Ejecutivo designó ayer la comisión interventora en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y el Servicio Civil, ambos instituciones adscritas a la Secretaría de la Presidencia.

Se consultó ayer en la Oabi y el Servicio Civil sobre quiénes conformaban esas comisiones; sin embargo, quienes dirigen ambas dependencias no estaban al tanto.No obstante, pasadas las nueve de la noche, la presidenta Xiomara Castro publicó en Twitter los nombres de los integrantes de ambas comisiones.

Comisión interventora Oabi: Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo Mejía. Servicio Civil: Sergio Coello, Amable de Jesús Hernández y Leny Aída Ordóñez.

Las intervenciones durarán entre 30 hasta 90 días y al final se dará un informe que contendrá soluciones y hallazgos.

En la Oabi, Jorge Gonzales -su titular- dejó entrever que los interventores estarán al cargo de la institución mientras dure la medida.

“Sin lugar a dudas que se avizoran cambios y yo he mencionado que el tema de la dirección es irrelevante, yo no tengo ningún problema aunque no tengo ninguna notificación oficial”, expresó.