Norma Torres “preocupada” por presidentes que no asistieron a la Cumbre de las Américas

La congresista estadounidense, de origen guatemalteco, Norma Torres, envió este miércoles un mensaje a los presidentes de Latinoamérica que no asistieron a la Cumbre de las Américas.

”Estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado por no venir a la Cumbre de las Américas”, dijo Torres en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la congresista de Estados Unidos, los presidentes que no asistieron a la Cumbre “han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”.

“Desde la migración hasta el desarrollo económico y el cambio climático, la Cumbre de las Américas es una ocasión trascendental para planificar y abordar los desafíos que enfrenta nuestra región. Estoy profundamente preocupado por los líderes que han optado venir”, recordó.

También agregó que “juntos, tenemos la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas. Y los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”.

Torres pidió a “las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condicionó su participación por la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre.

Castro informó que a la Cumbre solo iría una comitiva liderada por el canciller Enrique Reina, quien representaría a Honduras.