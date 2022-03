“No se halló ni una tan sola transacción en Panamá”: reacciona Lisandro Rosales

El excanciller hondureño Lisandro Rosales se pronunció este domingo luego de conocerse de documentos que mencionan su nombre y una posible investigación de cuentas bancarias en Panamá para contrarrestar el lavado de activos.

“Solo en Honduras tengo cuentas bancarias, es donde deposito mi sueldo para sustento de mi familia, no se sale de los puestos por haberse servido, si no por haberle cumplido a la patria. Cumplimos a cabalidad en los 20 años de vida pública que tuvimos, en ningún momento hemos hecho actos indebidos”, aseguró Rosales en declaraciones vertidas a través de HRN.

Rosales indicó que se enteró que el Ministerio Público lo estaba indagando; sin embargo, dijo que las pesquisas demostraron que no tiene productos financieros en Panamá.

“En julio del año 2021 el Ministerio Público solicitó información, que no sé de dónde se derivó la línea de investigación, la cual fue contestada por el Ministerio Público y la Procuraduría de Panamá, en donde los 45 bancos registrados en ese país no encontraron ninguna tan sola transacción a mi nombre o relacionada conmigo”, recordó Rosales.

“Si leen el documento entero, en la parte resolutiva dice que no hay ningún hallazgo, ningún bien a mi nombre en ese país. No se encontró ni una tan sola transacción porque no tengo nada que me relacione, el documento que está en redes son verdades a medias”, cuestionó.

“Es momento de ponerse a trabajar y no denigrar a personas que han trabajado por el desarrollo de Honduras”, expuso.

El Ministerio Público solicitó el año pasado a las autoridades de Panamá que se les proporcionara información bancaria acerca de Lisandro Rosales, quien fungió como titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y canciller de la República desde julio de 2021 hasta 26 de enero de 2022.

“La República de Honduras ha solicitado auxilio internacional vía asistencia jurídica a través de la cual se pide conocer si el señor Lisandro Rosales Banegas y la Sociedad Equipos Especializados Argental S.A de C.V, registra en nuestro país algún producto bancario relacionado a cuentas de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjetas de créditos, chequera asignada en período de enero de 2015 a diciembre de 2020. De existir productos a nombre de las personas mencionadas, solicitamos se sirva remitir información debidamente autenticada”, citó parte del documento firmado por Thalía Palacios Gutiérrez, fiscal de Circuito Anticorrupción de Panamá.

El documento muestra como argumento que “es obligación de los bancos dar la información solicitada a la autoridad que lleve la investigación por la probable comisión de un hecho con apariencia delictiva”. En la portada del folio extendido se lee lo siguiente: “país requirente República de Honduras, delitos contra el lavado de activos y para la acción de privación de dominio en contra de Lisandro Rosales Banegas y otros”.