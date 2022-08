“No puedo dormir, es abrumador”: Shin Fujiyama reacciona a petición de Mauricio Rivera

“Este año hay una gran lista de escuelas que nos han solicitado ayuda, a veces no puedo dormir viendo la lista de comunidades que nos han comunicado sus necesidades y es abrumador”, aseguró el influencer.

Contó en exclusiva a LA PRENSA que cada día recibe mensajes pidiendo ayuda de todos los departamentos, ”Yo siempre sabía que existen muchas comunidades abandonadas, pero por los mensajes que me han llegado este año, me he dado cuenta de que el nivel de necesidad es 100 veces más extenso de lo que yo me había imaginado”.

Manifestó que es triste la realidad “yo soy una persona nada más y esto solo lo lograremos con el apoyo de muchas personas uniéndonos a la causa, buscaremos una manera para unirnos todos, es la única manera”.

Shin ha dejado claro que su interés está en la educación, pues ya ha construido 62 centros educativos y actualmente está trabajando en la edificación de la escuela 63.

Recientemente 15 estudiantes de la primera escuela bilingüe que fundó hace diez años, culminaron sus estudios de educación secundaria; además, les otorgó una beca para que continúen sus estudios de educación superior.

“Mi promesa; todos los que se gradúen van a ser bilingües y listos para la universidad... Villa Soleada va ser la aldea más bilingüe del país, ”, dijo Shin.

La publicación del parlamentario causó polémica, que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. “ ¿Y por qué no lo hace usted o gestiona los fondos para el proyecto? Y porqué será que a nuestro Gobierno (incluyendo diputados o alcalde) No le interesa? Es en serio que un diputado le está solicitando ayuda a este muchacho que con su esfuerzo sin la ayuda del gobierno a ayudado a muchas personas”, son algunos comentarios del post.