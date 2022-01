“No importa que nadie me crea. Yo digo la verdad”: Beatriz Valle

La diputada electa Beatriz Valle, ha enfrentado múltiples críticas y ataques por parte de un grupo de militantes de su partido Libertad Y Refundación (Libre), tras poner en duda si apoyará o no a Luis Redondo como presidente del nuevo Congreso Nacional (CN).

Valle, aseguró que no había visto el acuerdo pactado entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla al momento de concretar su alianza, mismo que establecía que la presidencia de Honduras sería de Xiomara, candidata de Libre y el Congreso Nacional sería dirigido por un diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“No he dicho que no me di cuenta, si celebré en lágrimas. Lo que no conocía es el contenido ni el alcance. Seguro ya todos lo conocían menos yo”, publicó en respuesta a un usuario de twitter que cuestionaba sus declaraciones.

“No importa que nadie me crea. Yo digo la verdad y respondo a mi conciencia. Siempre ha sido así y no me estoy cambiando. Uno tiene su dignidad y debe cuidarla. Dense gusto atacándome, que ya he vivido eso muchas veces y aquí sigo. Abrazos y dejen de tirar ese odio, qué feo”, publicó.

La bancada del partido Libre se reunirá para afirmar cual será su postura en la elección del presidente del CN.