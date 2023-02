“No hay riesgo de que la gripe aviar se mezcle con el covid-19”

En teoría, la razón de que los pelícanos han resultado muy vulnerables a la gripe aviar es simplemente porque la mayoría de ellos no habían sido expuestos anteriormente al virus y por ende no han desarrollado inmunidad.

¿Habrá posibilidad de que esta gripe aviar se mezcle con el covid-19 y afecte a los humanos?

Según documentación en internet, es muy raro que un humano se infecta con gripe aviar, aunque no es imposible. En general, el riesgo para los humanos es muy bajo. No obstante, es recomendable que la gente evita tocar aves muertes o visitar los dormideros de las aves acuáticas sin utilizar guantes, mascarillas y ropa protectora especial. El virus que causa gripe aviar no es de la misma familia de los coronavirus, pues no hay riesgo de que se mezcle con el covid-19. Sin embargo, existe el riesgo (como con cualquier virus), que el virus muta en el futuro en una forma que puede ser transmisible entre humanos.

¿Son normales este tipo de enfermedades en aves?

Los virus normalmente circulan entre las especies silvestres y también en las especies domesticadas. Se vuelven problema cuando haya un brote, con grandes números de animales infectándose y enfermándose. La forma de realizar la ganadería avícola, con galpones llenas con miles de aves con densidades muy altas, aumenta el riesgo de un brote de un virus nuevo, o una nueva variedad de un virus viejo, lo cual pone en riesgo la industria avícola.

Las migraciones de aves entre Norteamérica y Centroamérica son naturales y han existido durante miles de años. Estas migraciones traen aves a todas partes de Honduras cada año, por cantidades muy grandes (millones de aves, entre cientos de diferentes especies). Aunque tuvieron un rol natural en la dispersión de enfermedades, el ser humano no puede evitar que lleguen estas aves migratorias cada año.