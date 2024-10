“¿Para quién soy un estorbo?”: Nasry Asfura cuestiona acusaciones

“¿Para quién soy un estorbo? ¿Para quién soy una amenaza? Mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie, no le hago daño a nadie. Me he dedicado a servir y trabajar por mi querida Honduras”, declaró el exalcalde, quien reiteró su inocencia y firmeza ante los señalamientos.

Asfura, quien aspira a la presidencia de Honduras, manifestó que no teme a las acusaciones y que continuará con su labor política, resaltando que no ha actuado con malicia ni con intenciones de corrupción.

“No la debo, no la temo. Solo me he dedicado a trabajar durante 48 años para servir”, subrayó.

Las acusaciones en su contra fueron presentadas por el fiscal general Johel Zelaya y el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Santos, a través de una cadena nacional, lo que ha generado críticas de algunos sectores que opinan que estos casos deben ser ventilados en tribunales, no en medios públicos.