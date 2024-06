Misquitos están en contra de cárceles en Gracias a Dios

Los representantes misquitos llamaron al gobierno a dar prioridad a los temas de relevancia para desarrollo del departamento y no seguir teniéndolos en el olvido, por lo que exhortaron a desistir de los proyectos de construcción de cárceles en sus tierras, así como en Islas del Cisne.

“Nuestra posición ahorita es que el gobierno conozca que en el departamento de Gracias a Dios estamos en contra de cualquier cárcel o intención de proyecto de cárcel que tengan dentro del departamento, que ya conozcan que nuestra posición es no a ninguna cárcel”, manifestó la diputada liberal Erika Urtecho.

Carmelo Zschocher, presidente de la Unidad de los Pueblos Indígenas y Negros de La Mosquitia, dijo que “la postura unánime de toda la comunidad de La Mosquitia es no a la cárcel en el territorio, y no solamente por querer decir no, sino que nosotros hemos venido reclamando que se acuerden de La Mosquitia para cosas importantes, buenas”.

El líder de la comunidad misquita señaló que la decisión de la construcción de un proyecto a ese nivel debe ser consultado primero con sus habitantes.