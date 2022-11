Ministro Ricardo Salgado arremete contra EUA y luego recula en su mensaje

Tegucigalpa. El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, tuvo que disculparse públicamente tras arremeter contra el gobierno de Estados Unidos.

Salgado participó en un evento del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde tildó a Estados Unidos como un “imperio” que “impone”.

“De alguna manera es un acto de hipocresía buscar las razones de la migración y darle carácter multidimensional y decir muchas cosas, darle carácter científico a algo que tiene una marca indeleble en la ambición y la voracidad imperial”, dijo el funcionario.

“Me ponía a pensar en que si a la gente para que no emigren le doy casa, salud, educación y trabajo no se va a querer ir; claro, el imperio me va a bloquear una vez que yo le dé todo eso, por esto ha estado bloqueada Cuba por más de 60 años y el imperio aún con la oposición del mundo entero siguen imponiéndose criminalmente ahí como lo hacen ya sin ninguna legitimidad”, señaló.

“La gente intenta irse y jugársela en ese difícil camino y a nosotros el imperio nos está queriendo imponer”, expresó.

Horas después de sus declaraciones tuvo que emitir una disculpa aduciendo que lo expresado no debía tomarse como una postura gubernamental.

“Deseo expresar mis disculpas por algunas frases que he expresado en un evento del INM, en referencia al gobierno de EUA, ratificando que las expresiones no reflejan en modo alguno la posición del gobierno”, declaró.

Las disculpas surgieron luego de un llamado de atención que recibió de Casa Presidencial.