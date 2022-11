Ministro tilda de “imperio que impone” a Estados Unidos

Horas después de sus declaraciones tuvo que emitir un comunicado de prensa por medio de la institución que maneja aduciendo que lo dicho por él no debía tomarse como una postura gubernamental.

“Me ponía a pensar en que si a la gente para que no emigren le doy casa, salud, educación y trabajo no se va a querer ir; claro, el imperio me va a bloquear una vez que yo le dé todo eso, por está ha estado bloqueada Cuba por más de 60 años y el imperio aún con la oposición del mundo entero siguen imponiéndose criminalmente ahí como lo hacen ya sin ninguna legitimidad”.

“La gente intenta irse y jugársela en ese difícil camino y a nosotros el imperio nos está queriendo imponer”, agregó.

Tras sus palabras, la embajadora de EE UU en Honduras, Laura Dogu, aceptó las disculpas del funcionario y dijo que las relaciones con Honduras estaban intactas.