Más de 1.2 millones siguen sin aplicarse la vacuna anticovid

De acuerdo con los datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud , hasta el 30 de noviembre había 1,265,572 hondureños que no se habían aplicado ni una dosis de la vacuna contra el virus. Además, hay 711,625 que se pusieron la primera dosis, pero no continuaron con el esquema de vacunación .

Los datos indican que desde inicios del año la población buscó de forma masiva la vacuna; sin embargo, la cantidad fue disminuyendo a medida avanzaban los meses. Entre julio y agosto fue donde más dosis se aplicaron, 385,821.

Entre agosto y septiembre, el número de aplicaciones fue disminuyendo hasta llegar a 291,509 dosis, mientras que del 25 de septiembre al 30 de octubre se aplicaron solo 176,150.

En ese período, los datos del PAI indican que se aplicaron como primeras dosis 19,869 biológicos, el resto, entre segundas dosis y refuerzos. Asimismo, del 30 octubre al 30 de noviembre se pudieron aplicar a nivel nacional 223,240 dosis.

Aunque subió un poco, la cantidad sigue siendo baja, indicaron las autoridades.De esas se aplicaron 13,169 como primeras dosis, 32,963 como segundas, 95,141 dosis se pusieron como primer refuerzo y 81,967 fueron aplicadas como segundo refuerzo.

Actualmente con una nueva ola de casos que se registra en el país es necesario que la población que no está vacunada y los que aún no completan su esquema de vacunación se acerquen a los centros de salud para recibir el inmunizante, lo que les ayudará a no contagiarse con el virus o llegar a ser hospitalizados.