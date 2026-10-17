Migración investiga estatus legal de ciudadanos chinos en Comayagüela y Choluteca

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM) realizó inspecciones en establecimientos comerciales de Comayagüela y en la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, en Choluteca, para verificar la situación migratoria de ciudadanos de nacionalidad china que permanecen en el país.
Los operativos se desarrollaron en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), mediante revisiones de documentos y controles de permanencia.
Según el informe oficial, las autoridades inspeccionaron 54 comercios y entrevistaron a 86 ciudadanos chinos, de los cuales 25 recibieron citaciones para verificar su información migratoria.
Asimismo, en las obras del nuevo hospital en la zona sur se identificó a 128 trabajadores de esa nacionalidad, entre quienes se detectaron 16 casos con posibles irregularidades en su estatus migratorio.
Migración Honduras informó que los datos de las personas requeridas serán contrastados con el Sistema de Control Biométrico Migratorio para determinar su condición legal y establecer las medidas correspondientes conforme a la Ley de Migración y Extranjería.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan verificar el cumplimiento de la normativa migratoria en establecimientos comerciales y proyectos de construcción que operan en el territorio hondureño.