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Migración investiga estatus legal de ciudadanos chinos en Comayagüela y Choluteca

Las inspecciones abarcaron 54 comercios y la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, donde las autoridades detectaron posibles irregularidades migratorias y citaron a extranjeros para verificar su documentación

Migración investiga estatus legal de ciudadanos chinos en Comayagüela y Choluteca

El INM realizó inspecciones en comercios de Comayagüela y en la construcción del Hospital Regional del Sur para verificar la situación migratoria de ciudadanos chinos.

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM) realizó inspecciones en establecimientos comerciales de Comayagüela y en la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, en Choluteca, para verificar la situación migratoria de ciudadanos de nacionalidad china que permanecen en el país.

Los operativos se desarrollaron en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), mediante revisiones de documentos y controles de permanencia.

Según el informe oficial, las autoridades inspeccionaron 54 comercios y entrevistaron a 86 ciudadanos chinos, de los cuales 25 recibieron citaciones para verificar su información migratoria.

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Asimismo, en las obras del nuevo hospital en la zona sur se identificó a 128 trabajadores de esa nacionalidad, entre quienes se detectaron 16 casos con posibles irregularidades en su estatus migratorio.

Migración Honduras informó que los datos de las personas requeridas serán contrastados con el Sistema de Control Biométrico Migratorio para determinar su condición legal y establecer las medidas correspondientes conforme a la Ley de Migración y Extranjería.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan verificar el cumplimiento de la normativa migratoria en establecimientos comerciales y proyectos de construcción que operan en el territorio hondureño.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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