“Me llené la camisa de sangre porque abracé y le di vuelta a uno de los cuerpos”: tiktoker hondureño

Como un momento de ira, indignación y sufrimiento catalogó, Luis Laboriel, tiktoker hondureño, el momento en el que vio los cuerpos de los cuatro jóvenes, incluido Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, asesinados en Torre Morazán al salir de una discoteca.

El joven que fue captado con su camisa llena de sangre en un video aficionado, explicó a La PRENSA que no estuvo presente en el momento de atentando pero si llegó minutos después que ocurrió y entró en la escena.

“Un momento de ira, confusión, abracé uno de los cuerpos, le di vuelta, estaba muy impactado por todo”, comentó.

El joven influencer conocido en las redes sociales por ser sobrino de la presidenta Xiomara Castro, destacó que no abrazo el cuerpo de Said Lobo, “fue el del otro muchacho, no estaba claro quien era”.

Manifestó que no estuvo en la escena, “se a especulado cosas que no son, pasó lo que pasó y es lamentable pero no todas las cosas son como las personas las interpretan”.

El hecho se registró hacia las 02.00 hora local (08.00 GMT) en la salida del aparcamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña.

Las dos camionetas en que iban los cuatro hombres, todos amigos, quedaron en la salida del aparcamiento del edificio.