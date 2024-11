Más de 200,000 hondureños registran ganancias por el repunte bitcóin

En febrero de 2024, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una circular para prohibir a las instituciones supervisadas “mantener, invertir, intermediar u operar con criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales, tokens o cualquier otro activo virtual similar, que no hayan sido emitidos o autorizados por el Banco Central de Honduras como autoridad monetaria del país, así como tampoco permitir a sus usuarios financieros el uso de sus plataformas para realizar operaciones con este tipo de instrumentos”.

La cantidad de hondureños que compran bitcóin y otras criptomonedas ha aumentado, pese a que en marzo de 2022 el Banco Central de Honduras (BCH) reiteró que no garantizaba las inversiones en este activo, tal como lo había advertido en 2018, 2020 y 2021.

Uno de los inversionistas hondureños es Mariela Hidaldo, abogada con maestría en derecho mercantil y experta en contratos inteligentes y blockchain, quien ahora, al ver que el precio del bitcóin ha superado los $88,000 lamenta por no haber invertido más.

“Me gustaría haber invertido más desde 2022 que comencé esta aventura. Ese año invité a varias personas a invertir, pero no me hicieron caso”, relata Hidaldo, quien se ha capacitado en asuntos legales relacionados con blockchain por medio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology).

Hidalgo, ahora que está imbuida en el mundo cripto, observa “mucho interés en los hondureños en invertir en diferentes criptomonedas y sobre todo en bitcóin que es la más conocida”.

“Los aplaudo e incentivo a seguir educándose e invertir. Siempre he recomendado primero educarnos y luego invertir (independientemente del negocio). Siguiendo ese mismo consejo, he estudiado sobre estas nuevas tecnologías, blockchain, smartcontracts, criptomonedas”, dice.