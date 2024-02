Mario Morazán descarta que se vaya a postular al TSC

Esa presunción fue desmentida por el propio Mario Morazán, al asegurar que no hay ningún acuerdo político que incluya su remoción del cargo para convertirlo en nuevo magistrado del Tribunal Superior de Cuentas.

“Eso no es cierto. Yo no me he postulado, ni me voy a postular al Tribunal Superior de Cuentas; yo estoy cumpliendo con mi trabajo en el Ministerio Público y lo seguiré cumpliendo hasta que se elija en propiedad o hasta que termine nuestro mandato de cualquier forma”, aseveró Morazán.

El Congreso Nacional extendió el plazo para la postulación de los candidatos al TSC, aparentemente, buscando llegar a un acuerdo con los partidos de oposición al gobierno, ya que el Partido Nacional exige su cuota de poder y querría nombrar a Marcio Cabañas Cadillo en sustitución de Mario Morazán.

“Descarto completamente de que yo vaya a postularme al Tribunal Superior de Cuentas. Tanto el fiscal general (Johel Zelaya) y yo como fiscal general adjunto, estamos comprometidos y centrados en el trabajo de persecución penal y de reestructuración del Ministerio Público”, reiteró.

De darse la salida de la Fiscalía General, sería uno de los virtuales candidatos de Libre al TSC, aunque él lo negó rotundamente.