Mel Zelaya acusa a EE.UU de usar a Honduras como laboratorio

“Honduras ha sido utilizado como un laboratorio de Estados Unidos para practicar y para llevar a cabo muchas de sus políticas injerencistas y, además, de democracias tuteladas altamente dependientes de la hegemonía que se ejerce en la esfera del dólar”, subrayó Zelaya en su discurso.

Señaló que “si no hay capacidad y convicción, no de la dirigencia, sino de la base política de una sociedad, no hay cambios, ni hay revolución, ni hay transformaciones como las que se necesitan en todos nuestros países”.

Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la justicia de su país, indicó que la Embajada de EE.UU. “dirigió y apoyó en Honduras” los “fraudes” en las elecciones generales de 2013 y 2017.

“Hemos sobrevivido en todo este tiempo 12 años y 7 meses de dictadura feroz que se instaló en Honduras con apoyo de Estados Unidos”, enfatizó el expresidente hondureño, que en la víspera recordó los quince años de su derrocamiento.

Aseguró que un partido político que gana las elecciones “no tiene el poder si no lo sabe ejercer, si no combate este capitalismo criminal que gobierna el mundo, esta globalización que lo único que ha dejado es secuelas de pobreza en muchas de nuestras latitudes”.