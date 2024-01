Giammattei denuncia en la OEA “injerencias extranjeras” en Guatemala

Llamó a los países de la OEA a respetar “la soberanía de cada uno de los Estados” y el “principio d e no intervención” .

Algunos de los estados de la organización “han metido las manos en nuestro país”, dijo Giammattei, que caminaba ayudado de dos muletas. No especificó cuáles.

Tampoco mencionó por su nombre a Estados Unidos, pero lanzó dardos al gobierno del presidente demócrata Joe Biden, con el que ha mantenido una relación tensa, especialmente en los últimos tiempos.

“Un gobierno (...) de manera unilateral y sin permitir la posibilidad de defensa ante los señalamientos en sus contras, se atrevió a suspender la visa a más de 100 diputados del Congreso de la República, simplemente porque cumplieron con su deber”, estimó el presidente saliente.

Washington los sancionó “por socavar la democracia y el estado de derecho”, pero Giammattei lo tachó de “acción intervencionista, a todas luces injustificada entre iguales” que son “aliados diplomáticos, políticos y socios en temas comerciales y económicos”.

La OEA sigue de cerca la crisis política en Guatemala y en los últimos meses ha criticado los intentos de “impedir una transición pacífica del poder” al progresista Arévalo, quien asumirá el cargo este domingo.

- Ni un segundo más -

“Le vamos a entregar el poder porque yo no soy quien juzga los resultados electorales, sino que mi deber es cumplir con la Constitución y mi Constitución demanda que yo no me pueda quedar un segundo más del 14 de enero”, afirmó Giammattei.

El mandatario alardeó de “transparencia” durante la transición y dijo que no va a “entrar a analizar” los resultados electorales, sino a aplicar la ley y “eso es entregar el poder”.

En su resumen político de los últimos meses, Arévalo sale mal parado.

“Ante el desmán social que amenazó a la población, el cual contó con financiamiento internacional, sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo” que “llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial, además de negarse a participar o promover el diálogo”, dijo.