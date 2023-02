Ministro de Honduras: ‘Ojalá nos pase lo de Venezuela’ (VIDEO)

Pero el funcionario contestó: “Ojalá, hombre”. Al mismo tiempo, argumentó que: “¿ya vio cuánto es el ingreso per cápita en Venezuela? Cuatro veces más alto que aquí en Honduras”.

Pero varios economistas salieron al paso y criticaron las palabras de Medina, diciéndole que debió informarse más antes de hablar sobre la situación económica y social de esos tres países.

“Escuche por ahí que el PIB per cápita (ajustado por PPP) de Venezuela es mayor que el de HND. Es cierto para el 2023 (dejo los datos). Pero lo que no escuche es que desde el 2000 Venezuela ha visto reducido su PIB per cápita en 59.4%, en 22 años se han vuelto tan pobres como HND”, aclaró Wilfredo Díaz, economista hondureño.

Por su parte, Roberto Lagos comentó que “el Ministro @LuckyMedinaHN debería informarse un poco más y tomar en cuenta que la inflación interanual en Venezuela es de 440%. ”La pobreza es de 81.5%, la extrema pobreza es de 53.3% y la desnutrición infantil es de 65%. No, ministro, bajo ningún parámetro Venezuela es un modelo de desarrollo económico. Hay que dejar esa narrativa ideológica”.