Lo más probable es que el huracán “se eleve” y no toque a Honduras, según experto

De acuerdo con una proyección de windy.com , Centroamérica sería afectada por un huracán dentro de unos 9 días, pero de momento no hay que entrar en alerta, pues la trayectoria del fenómeno podría cambiar, así lo explicó César Quintanilla , quien fue consultado por Diario LA PRENSA.

Seguidamente, dio a conocer que lo más probable es que el fenómeno natural termine elevándose y pasando por encima de Honduras y sus países vecinos. Podría afectar indirectamente el territorio nacional, pero no entrar en él como la proyección lo indica hasta el momento.

“Todo apunta a que iría a pegar al Caribe y como está tan lejos la pista lo llevaría a elevarse y no venir directamente a Centroamérica. Normalmente la corriente del océano a estos fenómenos que se forman cerca de África los levanta”, aclaró.

Por último, Quintanilla no descartó la posibilidad de que la onda tropical se dirija a Honduras, por lo que “hay que darle seguimiento y si al traspasar el Caribe no se levanta, entonces, ahí sí sería de preocuparse porque la trayectoria ya no variaría”.