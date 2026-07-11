Lluvia este sábado en Honduras por ingreso de onda tropical

San Pedro Sula.

El ingreso de una onda tropical provocará condiciones inestables este sábado 11 de julio en gran parte del territorio hondureño, con abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias de intensidad variable, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El pronosticador Francisco José Pavón explicó que el desplazamiento del fenómeno favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos de débiles a moderados, con episodios localmente fuertes y actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones noroccidental, suroccidental, central, oriental y norte del país.

"Una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada", explicó Pavón. El especialista indicó que en la región sur también se registrarán precipitaciones, aunque de menor intensidad y de forma dispersa, mientras que el resto del país permanecerá bajo condiciones atmosféricas inestables durante el paso del sistema.

Una onda tropical sobre el territorio nacional, generará abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país, los mayores acumulados sobre las regiones... pic.twitter.com/5zUOl8ayw4 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 11, 2026

"Ya mañana tenemos el ingreso de una onda tropical que nos va a generar actividad, vientos rachados, vientos acelerados en el litoral Caribe", señaló. En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco prevé un oleaje de entre dos y cuatro pies en el litoral Caribe, con alturas de hasta seis pies al norte de Islas de la Bahía. En el golfo de Fonseca, las olas oscilarán entre uno y tres pies.