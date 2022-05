Llega a Honduras Kerry Kennedy por caso de Vicky Hernández

En una sentencia sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al Estado de Honduras responsable de la muerte de Vicky Hernández.

Según la sentencia de la Corte IDH, los jueces constataron que “existían varios indicios de la participación de agentes estatales” en la muerte de la activista, “que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales”.

Kerry Kennedy es la séptima de los 11 hijos de Robert y Ethel Kennedy. Kerry Kennedy tenía 9 años cuando el 5 de junio de 1968 su padre, Robert Kennedy, fue asesinado en las cocinas del hotel Ambassador de Los Ángeles.

Kerry Kennedy es presidenta de la Robert F. Kennedy Human Rights.

Es la orgullosa madre de tres hijas, Cara, Mariah y Michaela. Activista de derechos humanos y abogada, es autora del best seller del New York Times “Ser católico ahora”, así como “Speak Truth to Power” y “Robert F. Kennedy: Ripples of Hope”.