Lamentan que Xiomara Castro no asista a Cumbre de las Américas

El Partido Nacional , principal opositor de Castro, calificó como un desplante la ausencia de la presidenta en este evento regional. En un comunicado, el Partido Nacional deploró “que el gobierno de Libre decidiera que la presidenta Xiomara Castro no asistiera a la Cumbre de las Américas , solidarizándose con dictaduras de izquierda como Cuba, Venezuela y otras. Lo menos que podrían haber hecho era enviar al designado Salvador Nasralla ; sin embargo, una vez más lo hicieron a un lado. Con este desplante hecho al Gobierno de Estados Unidos y a la libertad, el régimen izquierdista de Libre deja bien claro cuáles son sus preferencias políticas e ideológicas. Consideramos que EE UU es nuestro principal e histórico socio comercial y el 80% de nuestras exportaciones van a esa nación”.

El designado presidencial Salvador Nasralla manifestó que la decisión política de Xiomara de no asistir a la Cumbre (de las Américas) es oportunidad que pierde Honduras. Dijo que a pesar de ser parte de la alianza, él no toma decisiones.

El Partido Nacional dijo que el modelo de democracia que se vive en EE UU es el que la mayor parte del mundo admira y respeta. “Por lo tanto, la mayoría del pueblo lamenta y condena la no asistencia de la presidenta Castro a la Cumbre de las Américas”.

Por su parte, Nelson Ávila, exprecandidato de Libre, dijo que “en la Cumbre de las Américas, Honduras pudo haber asumido el liderazgo en varios temas; sugiero que lo hagamos, lo podemos hacer. Exhorto a la presidenta para que en este tipo de actos no nos cerremos las puertas. No haber ido representa una pérdida para la nación, hay quienes no le dan importancia a ese tipo de Cumbres. Yo le doy importancia capital porque es el centro de discusión geopolítica regional, donde también se establecen relaciones con otros países. Debió primar el interés de la nación”.

Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia, dijo “que es una postura política clara por parte de la presidenta y creo que no debería generar ninguna reacción en contra de Honduras, lo que debe generar es cómo estamos construyendo la región, ya que Honduras no puede quedar fuera del diálogo de la Cumbre, pues somos un país altamente dependiente de la región”.