Cohep promoverá “call centers” y maquila en Cumbre en EE UU

El presidente Joe Biden anunciará durante la IX Cumbre de las Américas 300 millones de dólares para contrarrestar la crisis alimentaria, además de una “ambiciosa reforma” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a dar al sector privado un mayor papel en el desarrollo del continente, y una declaración sobre migración. Un funcionario estadounidense adelantó que el presidente Biden además anunciará una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la “prosperidad económica” del continente mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia.

El Gobierno. La no participación de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre ha desatado un sinfín de reacciones, la mayoría en desacuerdo con la decisión de la mandataria.

El canciller de la república, Eduardo Enrique Reina, es quien lidera la comitiva de Honduras en el cónclave y estará presente en las plenarias presidenciales que se efectuarán el jueves 9 y viernes 10 de junio. Reina ya se encuentra en Los Ángeles y hoy se sumará el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

El Gobierno aseguró que la determinación de la Presidenta de no asistir no afectará las relaciones con EE UU. “Estamos seguros que la no llegada de la presidenta Xiomara Castro a la Cumbre de las Américas en nada va a repercutir. La relación de la presidenta Castro con el presidente Biden está a un teléfono de distancia, hay permanente comunicación y, bueno, en esta Cumbre de las Américas debían estar sentados todos los mandatarios del continente y no fue así, por eso la presidenta no asistió”, dijo el vicecanciller Antonio García.

El Gobierno hondureño llevará una agenda adherida a la de la Cumbre: cooperación hacia un crecimiento económico, tema energético, fortalecimiento de la seguridad regional, lucha contra la corrupción y migración, entre otros. A su vez, buscarán un mayor acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para lograr la anhelada extensión del TPS.