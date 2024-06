La última carta de JOH días antes su sentencia en Nueva York

Soy un hombre que cree en Dios, padre de familia, esposo, hijo, ciudadano hondureño, abogado y notario de profesión y fui presidente del Congreso Nacional de Honduras del 2010 al 2014 y Presidente de la República de Honduras del año 2014 al 2022. He estado recluido desde el 22 de abril de 2022, luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara mi extradición por suponerme responsable de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Lo he dicho reiteradamente a mi nación, así como al mundo entero: soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado.

Soy Juan Orlando Hernandez Alvarado. Soy INOCENTE, NO CULPABLE por lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta es la oportunidad de explicar a Honduras, a Estados Unidos y al mundo el atropello del que he sido objeto, al igual que mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra.

El Gobierno para sustentar su caso ha trabajado con la DEA como agencia principal, lo que ocasionó que no toda la información exculpatoria haya sido entregada ni presentada para mi defensa, información que debería venir de diferentes agencias e instancias del gobierno de los Estados Unidos. Para que un jurado conozca la verdad sobre estas acusaciones y me hubiera declarado inocente era obligatorio que el Gobierno cumpliera con su obligación constitucional, que los fiscales tenían que producir dentro del descubrimiento información favorable de diferentes instancias del Gobierno.

Estas y otras medidas, políticas y leyes que aprobamos y pusimos en funcionamiento, no aparecen en las investigaciones de los agentes y fiscales en este caso, pero sí aparecen en reportes y cables clasificados y desclasificados que no se le permitió conocer al Jurado. Lo que me lleva a pensar, que parece que no querían que se supiera la verdad y me pregunto ¿por qué? A mi criterio fue, o por falta de una debida diligencia en la investigación o porque los agentes y fiscales sabían que eso contradecía directamente la tesis de la acusación del Gobierno y las declaraciones de los testigos colaboradores.

a. La fiscalía y la DEA no investigaron y no mencionan que durante el término en que fui Presidente de Honduras del 2014 al 2022, Honduras dejó de ser el principal paso de la droga que venía del Sur de América hacia México y luego a Estados Unidos. Porque Honduras redujo el paso de la droga por su territorio en más de un 90%, estas cifras y datos están de acuerdo a los informes Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR), así mismo lo informado por la Fuerza Conjunta Interagencial Sur (JIATFS)

b. La lucha de Honduras contra el narcotráfico fue realizada por mi gobierno en coordinación y colaboración con diferentes instituciones y agencias del Gobierno de Estados Unidos. Por la naturaleza de las relaciones entre Estados soberanos y además, porque la DEA en aquellos años del 2011 al 2015 aproximadamente estaba bajo serias investigaciones por las muertes de civiles en Honduras, en el caso conocido como AHUAS. (Department of Justice (DOJ) Inspector General Michael E. Horowitz and Department of State (State) Inspector General Steve A. Linick Release Joint Report on Responses by DEA and State Department to Three Deadly Force Incidents in Honduras) Los acuerdos y operaciones que resultaron en logros notables contra el narcotráfico durante mi gobierno fueron coordinados con otras instituciones y agencias de los Estados Unidos, y no unicamente con la DEA, que es la agencia principal en esta investigación; y esto podría explicar por qué la fiscalía no conoció o no presentó información exculpatoria, que debieron conocer los jurados.

c. La fiscalía no explicó y no presentó información sobre los principales instrumentos legislativos que fueron efectivos contra el narcotráfico y que fueron aprobados en Honduras con el impulso de mi persona cuando fui Presidente del Congreso de Honduras del 2010 al 2014. Leyes que expuse en párrafos anteriores. Además de esto usted señor Juez no permitió que el testigo experto de la defensa pudiera dar su testimonio sobre el impacto positivo que estas leyes tuvieron en mi país para reducir el tránsito de droga y la desarticulación de los carteles; por ello los jurados no tuvieron un panorama real de la situación en Honduras.

d. Cuando fui presidente de Honduras en el 2014 al 2022, se implementó un plan para evitar que la droga ingresará y pasará por territorio hondureño. Se iniciaron escudos aéreos, terrestres y marítimos, este último fue implementado por el Comando Sur de los Estados Unidos, a petición mía. Como dijo el jefe del Comando Sur en ese entonces, el General John Kelly ante el 114 Congreso Comité de Servicios Armados del Senado en el 2015: “Estrategia. En Honduras, ayudamos a crear un “escudo marítimo” para desviar el tráfico de drogas de la costa noreste del país y estamos apoyando los esfuerzos de seguridad ciudadana del gobierno hondureño.” De estas políticas y operaciones existe información exculpatoria en el Departamento de Defensa, Comando sur, Departamento de Estado en Washington, DC y en la Embajada de USA en Honduras, información exculpatoria que debió conocer el jurado.

e. Los agentes de la DEA y los Fiscales debieron de hacer “controles y contrapesos” para evitar sobre incentivar a los testigos de manera negativa y que abusaran del sistema de justicia norteamericano. En este caso, se le ha dado muchos beneficios a los testigos, al hacer esto los testigos hacen lo que sea para obtener estos beneficios. Cuando esto ocurre, como fue en mi caso, la situación se va de las manos y nos encontramos con testigos dispuestos a decir cualquier cosa, incluso si terminan contradiciendose ellos mismos, cosa que pasó en mi juicio. Todos estos testigos tenían una clara animosidad contra mi persona y la promesa de una reducción de sus cargos o algún otro beneficio.

f. Los fiscales y agentes de la DEA debieron de haber sabido y estaban obligados a presentar toda la información relacionada con el caso. Por ejemplo, no presentaron información relacionada a una reunión que sostuvimos con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos en Miami en el año 2012, donde estuvieron fiscales, agentes; reunión que yo solicite se convocará después de pedirle a nuestro Embajador de Honduras en Estados Unidos que comunicara a las autoridades de este país que aprobariamos la extradición, pero que yo quería asegurame del apoyo que le iban a dar a Honduras, para que no quedará abandonada, pensando en los actos terroristas que se habían cometido en Colombia cuando se aprobo una medida igual. Esta información por ejemplo no fue presentada aunque la DEA debía saber de esta reunión y por lo tanto no fue hecha del conocimiento del jurado.

g. Los fiscales y agentes de la DEA debieron de haber sabido y estaban obligados a presentar toda la información relacionada, para que el jurado pudiera conocer sobre la reunión que sostuve en Langley Virginia en las oficinas de una de las más altas agencias de inteligencia de tres letras que no es la DEA, donde me recibió la Señora Elizabeth Kimber con un grupo de especialistas y analistas quienes me dieron un briefing de la situación en la región y en Honduras. Fue también una reunión de trabajo para acordar operaciones conjuntas que fueron aprobadas por los ministros y funcionarios de mi gobierno que me acompañaron a esta alta agencia de inteligencia y que fueron operaciones muy exitosas.

h. Es ampliamente conocido por el pueblo hondureño y la comunidad internacional, que en la época en que el fui presidente del Congreso Nacional y Presidente de la República se hizo un ataque frontal a las estructuras del Narcotráfico y eso trajo como consecuencia favorable al pueblo Hondureño la reducción de los índices de violencia en el país con una disminución en la tasa de homicidios de 86.5 a 38.6 en 2021, es decir un 51% de reducción. Así como también la reducción del tráfico de droga por el país tal como lo dicen los informes del Comando Sur, El Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado en sus diferentes informes oficiales que certifican los extraordinarios resultados en la lucha contra el crimen organizado y reconocen el éxito en la lucha contra el narcotráfico.

El Informe sobre la Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR) del año 2013 señaló que en ese año el 87% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos, pasaba por Honduras. Las cifras del año 2020 señalan que “Estados Unidos estimó que aproximadamente el 4 por ciento, o 120 toneladas métricas (TM), de los cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica hicieron su primera escala por aire o por mar en Honduras en 2019”. El mismo informe en el año 2021 dice: “Continua la voluntad política de combatir el narcotráfico con las fuerzas del orden de Estados Unidos”“Durante los primeros 9 meses del 2020 las autoridades de Honduras afirmaron haber incautado 2.8 toneladas métricas de cocaína, excediendo las 2.2 toneladas métricas durante el año 2019”.“El Gobierno de Honduras como política oficial del gobierno no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas ni participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas”.“Las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la justicia a policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas y delitos relacionados”. Estos informes demuestran una reducción significativa del 95% del paso de droga por Honduras. Información certificada por el Departamento de Estado, La DEA, el Comando Sur, INL (Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia). Ninguno de los informes INCSR fueron conocidos por el jurado ya que no se permitió que fueran introducidos durante el juicio.

Señor Juez Castel, lo cierto es que cuando ejercite la Presidencia, primero del Congreso Nacional y después en la Presidencia de la República, en Honduras se tomaron decisiones históricas, extraordinarias para frenar y reducir el narcotráfico, como la aprobación de la extradición, la depuración policial, la incautación de bienes y la ley de protección del espacio aéreo, entre otras leyes, lo que se tradujo en la reducción de la violencia y la criminalidad. Todo este trabajo exitoso, operaciones, acuerdos y políticas se construyeron en una relación de Estado a Estado, con múltiples instituciones y agencias de Estados Unidos, como el Departamento de Estado,

Departamento de Justicia, una de las más altas agencias de inteligencia de tres letras que no es la DEA, INL,Comando Sur, Departamento de Defensa, Departamento de Seguridad Nacional, oficinas de los entonces Vice Presidentes de USA Joe Biden y Mike Pence, entre otros. Y no únicamente con la DEA que es la agencia principal con quien ha trabajado el Gobierno en esta acusación, por lo tanto para tener un panorama real y verdadero y garantizar un juicio justo la fiscalía debió de haber presentado esta información exculpatoria y el jurado tuvo que haber conocido todos hechos.

Durante el juicio la fiscalía presentó a diferentes testigos, que como lo dije antes tenían una incentivo para decir lo que fuera, entre ellos vengarse en contra de la persona que los persiguió y recibir algún tipo de beneficio como la reducción de sus condenas, mantener sus bienes, que sus familias y ellos puedan quedarse viviendo en los Estados Unidos. Por ello es importante dejar constancia de las siguientes consideraciones:

a. Los testigos se contradijeron de un juicio a otros, mintieron de acuerdo a declaraciones que otros testigos colaboradores del gobierno dijeron en sus entrevistas a la DEA, otras agencias y fiscales. Los mismos testigos declararon en corte que no tenía evidencia, como videos, audios, mensajes, documentos u otros que me incriminan, salvo su palabra que orgullosamente calificaron de “palabra de un narcotraficante”.

b. En este proceso habían muchos documentos, fotos, vídeos, mensajes de texto y datos digitales de muchas personas. Pero, como lo dije anteriormente, no había ni una sola prueba directa que me incriminara a mi o corrobora lo dicho por los testigos.

c. Si los datos que sustentan el testimonio de la experta Taul existen (que el tránsito de droga hacia Honduras se incrementó durante mi administración) por que esta información no fue parte del material de descubrimiento o no fue presentada en la respuesta de la fiscalía a la regla 33?

d. Fue evidente que los testigos colaboradores de la fiscalía todos fueron afectados por las políticas, leyes y acciones que tomamos cuando fui presidente del Congreso y del país. Estas acciones, tal como lo recuerdo por que me lo expresaron personalmente, fueron reconocidas y calificadas por agentes y funcionarios estadounidenses como medidas sin precedentes, con resultados históricos.

Además esas frases de reconocimiento de nuestra labora, están contenidas de la misma forma en los reportes y cables de diferentes agencias que he tenido la oportunidad de revisar, como la siguiente, cuando el actual presidente de los Estados Unidos, en ese entonces vice presidente Joe Biden dijo:

“El Gobierno de Honduras firmó un acuerdo único de rendición de cuentas con Transparencia Internacional. Hay que felicitarle por ello. Se trata de un gran acuerdo: el compromiso de compartir más información con el público sobre las adquisiciones del gobierno, incluidas las de Case 1:15-cr-00379-PKC Document 800-3 Filed 06/21/24 Page 37 of 1599 sus fuerzas de seguridad. Una vez más, están avanzando en la dirección correcta. Es el procedimiento habitual en los países que lo están haciendo bien. Han tomado medidas para hacer frente a las redes delictivas responsables de los problemas de seguridad de su región, con gran peligro personal para ustedes mismos. Se necesita mucho valor, señor Presidente”. Palabras del Vicepresidente Biden en una Plenaria con Líderes Centroamericanos. Por Embajada de EE.UU. Tegucigalpa | 2 de marzo, 2015.

Los reportes que recibimos decían: “Aunque la extradición de Carlos Lobo no tuvo precedentes, los procesos de extradición en curso de los Valles son la prueba más convincente hasta el momento de que Hernández está decidido a hacer valer la máxima autoridad del gobierno en materia de seguridad, a pesar de los riesgos en que incurre personalmente por tomar tales decisiones.

”Todas estas medidas, que reitero, tomanos como Gobierno de Honduras trabajando en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos, permitieron que los principales líderes de los carteles del narcotrafico fueran buscados, encontrados y extraditados por autoridades de Honduras a Estados Unidos, otros están en la cárcel, a todos los carteles se les incautaron sus bienes en Honduras. Otros bajo la intensa presión de nuestras medidas decidieron colaborar y entregarse a la DEA y la Fiscalia, Fueron testigos colaboradores, agentes provocadores y todos con acuerdos de colaboración.

No me cansaré de decirlo, durante mi administración todos los principales carteles fueron desmantelados, tal como dijeron en su momento autoridades de Estados Unidos con quienes trabajamos en conjunto, y luego se vio escrito en reportes y cables. Nunca jamás he sido un co conspirador con estos delincuentes, al contrario siempre lidere una lucha frontal contra estas estructuras criminales que tanta muerte y violencia causaron en mi país.

Es importante destacar también que desde el 2014 en adelante se establecido un trabajo coordinado, entre la Policía Hondureña y la Unidad que se llama Sensitive Investigative Unit, la unidad de Policía TIGRES para planificar la captura de los extraditables, Es más personal de la policía venía a reuniones para coordinar en conjunto con la DEA estos operativos. Toda esta información está documentada y debió presentarse al jurado. Además la DEA trabajaba de manera directa con El Ministerio Público en Honduras, específicamente la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en los procesos de persecución penal de las estructuras criminales.

Quiero dejar establecido que cuando se consultó al Fiscal General Adjunto de Honduras manifesto que Nunca hubo pruebas contra Juan Orlando Hernández: MP El fiscal adjunto aseguró que no existieron pruebas suficientes para requerir al expresidente. En el MP dicen que ninguna prueba contra Juan Orlando Hernández, preso en EE UU, fue concreta.

Señor Juez a continuación me permito hacer algunas observaciones, para dejar constancia sobre las inconsistencias en los testimonios de los testigos de la fiscalía.

