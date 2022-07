Juristas dicen que científicos no elegirían una mejor Corte

Tegucigalpa. La situación que rodea la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene en alerta a la sociedad hondureña, que demanda total transparencia en el proceso.

La posibilidad de que la junta nominadora que seleccionará a 45 magistrados sea asesorada o que las funciones de sus integrantes sean desempeñadas por un grupo de notables hondureños podría trastocar la elección de la próxima Corte Suprema.

Raúl Pineda, especialista en derecho, referente a esa eventualidad manifiesta que “si las organizaciones que tienen la responsabilidad constitucional de integrar la junta nominadora lo deciden, es perfectamente posible, pero ese no es el espíritu de la ley”.

Pineda exteriorizó que “la idea es que los abogados pongan a un abogado a representarlos en la integración del Tribunal Supremo, no que un biólogo represente a los abogados, esa no es la idea de la ley”. Enfatizó en que esto “no funcionaría porque los biólogos no conocen el gremio de los abogados, sería igual que poner a los directivos del Colegio de Abogados de Honduras a escoger a los mejores investigadores en biología”.

Por su parte, el juez Mario Díaz precisó: “Se cuestiona que la mayoría de estas personas que él (Luis Redondo) está proponiendo no viven en el país. Si bien es cierto son hondureños que se han destacado en el campo científico, se presume por ende que no conocen exactamente la realidad sociopolítica del país”.

Se aprueba el viernes. Los miembros de la comisión de asuntos constitucionales del Congreso Nacional confirmaron que la propuesta presentada por Luis Redondo no sería incluida dentro de la estructura de la nueva ley, además, que tampoco será discutida. Para este día se tiene previsto que el Congreso Nacional comience a discutir el dictamen que regirá a la junta nominadora, sería aprobado el viernes en dos sesiones. Fuentes afirmaron que aprobarán la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.