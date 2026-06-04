Johel Zelaya reacciona a supuesto audio de la exfiscal Francia Medina

TEGUCIGALPA

Zelaya aseguró que el contenido “carece de credibilidad” y forma parte de una narrativa que busca desacreditar las investigaciones.

El exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, reaccionó este jueves a la divulgación de un supuesto audio atribuido a la e xfiscal Francia Medina, declarada culpable por el caso de la sustracción de fondos que estaban bajo resguardo del Banco Central de Honduras (BCH).

“Lo raro es que cambia la versión. Dice que yo la llamé para preguntarle de casos... ahora dice que yo le pregunté por casos relacionados con la familia Zelaya y conmigo”, agregó.

El exfiscal señaló además que la versión difundida por la exfuncionaria cambia respecto a lo declarado ante tribunales.

“Los audios de una persona a la que un tribunal la declaró delincuente... el Ministerio Público consideró que era posiblemente una delincuente. Ahora un tribunal ha dicho que en efecto es una delincuente”, expresó.

Cuestionó la versión presentada en el audio, en el que Medina afirma haber sido presuntamente presionada para entregar información sobre casos sensibles. El exfiscal general rechazó esas afirmaciones.

Zelaya defendió la actuación del Ministerio Público y aseguró que las investigaciones contra Medina ya estaban avanzadas cuando asumió la dirección del ente acusador.

“Ese requerimiento estaba terminado casi en un 80 por ciento cuando yo llegué”, afirmó. Asimismo, indicó que el caso fue informado por la Dirección de Fiscales como una investigación en curso desde la administración anterior.

“Me dijeron que era una investigación que ya estaba por terminar”, sostuvo.

El exfiscal general también afirmó que existían otras líneas de investigación relacionadas con funcionarios públicos por presuntas irregularidades en el manejo de evidencias.

“Hay dos líneas diferentes: una por crimen organizado y otra por corrupción de funcionarios por no haber tenido los controles necesarios para que las evidencias no salieran”, explicó.

Zelaya aseguró que, en el caso del BCH, el Ministerio Público ha impulsado nuevas acciones penales contra otros funcionarios vinculados.

“Hasta ahora se han girado requerimientos contra estos 11 funcionarios más”, señaló.

Sobre las acusaciones de la exfiscal Medina, el exfuncionario fue contundente al negarlas. “Eso es una falsedad”, afirmó al ser consultado sobre si habría solicitado información relacionada con la familia Zelaya.

Zelaya sostuvo que, como fiscal general, podía solicitar información de cualquier expediente, pero negó haberlo hecho con fines indebidos. “Como fiscal general puedo pedir información de cualquier caso, pero nunca de manera maliciosa”, expresó.

El exfiscal también defendió la autonomía de las investigaciones del Ministerio Público y señaló que los expedientes se manejan conforme a los procesos establecidos.

“Las investigaciones no son de un día para otro, tienen su proceso”, dijo. En relación con el caso de Francia Medina, reiteró que este ya estaba avanzado antes de su gestión y que su administración no alteró su curso.

“Ese requerimiento estaba casi en un 80 por ciento cuando dejamos la administración”, indicó. Zelaya agregó que las nuevas acciones fiscales responden a avances recientes en la investigación y no a decisiones políticas.

“Lo importante es que la corrupción no avance en este país”, manifestó. También se refirió a señalamientos sobre supuestas investigaciones contra miembros de la familia Zelaya, confirmando que existían expedientes abiertos.

“Sí, tenían expedientes de investigación, eso es normal”, aseguró. El exfiscal insistió en que la existencia de expedientes no implica responsabilidad penal y que estos se manejan dentro del trabajo ordinario del Ministerio Público.

“Ahí están los expedientes, pero eso no significa que haya delito”, puntualizó. Finalmente, Zelaya cuestionó la credibilidad de los audios difundidos y llamó a fortalecer el sistema de justicia para combatir la corrupción.

“Ojalá se investiguen todos los expedientes, absolutamente todos, para que vean que en mi administración se luchó contra la corrupción”, concluyó.