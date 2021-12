Alegría y solidaridad en el comienzo de la Teletón 2021

Aunque la obra no se desarrolla de manera presencial, eso no limita la posibilidad de donar, ya que están habilitadas cuentas bancarias y de esa forma se podrá llegar a la meta de este año.

“Llegué a Teletón en silla de ruedas. Mejoré una barbaridad, si me hubieran visto al momento que llegué a Teletón y me ven ahora he avanzado mucho, no había valorado a la Teletón la cual no nació por casualidad, fue Dios el que estuvo presente y sigue estando presente en el corazón de las personas que llevan a cabo esta obra”, testificó.

En promedio son 9,425 adultos y 4,904 niños los atendidos anualmente en los diferentes centros. Un “45 por ciento son casos nuevos y los demás son personas que continúan su tratamiento”, explicó Elizabeth Vinelli, directora ejecutiva de la Fundación.

“De estas personas, cerca del 86.2 por ciento concluyen con éxito sus objetivos de tratamiento, según datos nuestros”.

Artistas

“Participan 26 artistas nacionales y siete internacionales, será un evento con mezcla de realización presencial y virtual, iniciando el viernes (ayer) a las 9:00 pm y concluyendo el sábado a las 12:00 de la medianoche”, dijo Rafael Barrientos, director de la junta directiva de Teletón.

Los artistas que estarán en la obra de amor son Polache, Banda Blanca, Denise Durán, Chicas Roland, Kassabe, El Chevo, Mago Vega y Pilo Tejeda. En tanto, los internacionales son: Nadia, Alexis Siles, Sonora Dinamita, Lucho Muñoz, Melody, Doble Sentido, Gabriel Coronel y Alex Syntek.

Teletón tendrá habilitado diferentes puntos digitales en los que desde la comodidad de tu hogar puedas realizar los donativos.

También existe la posibilidad de donar a través de las diferentes promociones de los patrocinadores y los botellones.