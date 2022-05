Hospitales solo tienen 10% de medicamentos oncológicos

“Vine a las 5:00 am al hospital, soy diabética y solo me dieron la insulina y la metformina, no me dieron para el colesterol y no tengo dinero para comprarlo”, dijo Tomasa López, residente en la aldea El Carmen de la Capital Industrial.

“En tres medicamentos gasto 10,000 lempiras al mes, me harán nueve quimioterapias. Estas últimas tres he tenido que comprar las medicinas. Me dicen que no hay y que las tengo que comprar, solo la consulta me están dando y unas pastillitas. Les pido a las autoridades que pongan mano a este hospital, no podemos comprarlos. Gracias a Dios la gente me ha ayudado con dinero, somos pobres”, lamentó.

El hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira, está abastecido en un 75% de medicamentos para cuadros básicos.

Javier Hall, viceministro de Salud para la zona norte, reconoció que los hospitales están desabastecidos entre el 40 y 50%.

A nivel de Cortés (hospitales y centros de salud) hay un desabastecimiento del 45%. “Hay un gran desabastecimiento, sobre todo de fármacos oncológicos el porcentaje es sumamente bajo, se tiene solo un 10% de ellos”, dijo Hall.

Comentó que se tiene un proyecto con el Colegio de Química y Farmacia para que “puedan hacer los medicamentos para los pacientes, que sean fármacos de buena calidad. Aparte de la calidad y la cantidad será mejor el precio de los medicamentos”.