Hondureños denuncian mal servicio en consulado de Houston, Texas

Un grupo de hondureños reportaron que en el consulado de Honduras en Houston, Texas, los atienden con un mal servicio cuando acuden a realizar sus trámites migratorios.

Relataron que en algunos casos les cancelan sus citas, hacen filas bajo el sol y esperan por varias horas para ser atendidos, pero al final no los atienden.

Uno de los hondureños molesto porque le cancelaron su cita dijo que ya estaban cansados del discurso de echarle la culpa al gobierno anterior como explicó una funcionaria del Consulado que no tenían el personal completo.

“Toda la gente que estaba esperando llegó con cita y les dijeron que no los podían atender porque no tenían personal y tenían a toda la gente esperando afuera y no los dejaban pasar”, fue la queja de José a la cadena de noticias univision.com.

En el Consulado de Honduras en Houston solo se están realizando los trámites de emergencia de cualquier proceso migratorio en Estados Unidos.

Otros se mostraron preocupados y molestos al mismo tiempo porque les urgen realizar algunos trámites migratorios.