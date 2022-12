Hondureño es nombrado “Héroe de la ciudad” en Canadá

El hondureño Danilo Leiva, conocido por su altruismo y promotor de la comunidad hispana en Canadá, fue nombrado por la policía de Longueuil, Quebec, como “Héroe de la ciudad”.

“¡A Dios la honra y gloria!. Mi corazón hoy reboza de felicidad, he llorado como un niño por todo lo que Dios me da”, comentó Leiva, quien es originario de La Ceiba, Atlántida.

La distinción, el máximo reconocimiento que se le puede otorgar a un ciudadano por parte de la policía, fue entregado por parte de Fady Dagher, director de la policía de Longueuil.

“En cada paso que doy Dios me avala y los valores y principios de mis padres son la base donde reposa mi confianza en que siempre daré lo mejor de mi donde sea que vaya”, escribió Leiva en su cuenta de Facebook después de recibir el reconocimiento.

El nombramiento como ciudadano distinguido fue entregado después de que en 2020 presenciara un doble homicidio y lograra capturar criminal.

“Ese día no lo olvidaré ya que al día siguiente era mi cumpleaños, iba saliendo de un restaurante asiático cuando observé un vehículo con el vidrio quebrado en la parte del copiloto. Espere que pasara y me tocaba incorporarme a la calle principal por lo tanto iba detrás de él, quizás no más de 10 metros, en ese momento fui testigo del asesinato de una señora asiática”, recordó.

“Iba acompañado así que le dije a la persona que iba a mi lado, bájate y revisa que la señora este viva y llama a la ambulancia, mientras yo iba en mi carro con la policía en el teléfono dándole seguimiento al individuo. Lo seguí quizás unos diez minutos a alta velocidad cuando pude cerrarle el paso y el se bajó del carro y salió corriendo yo en ese momento salí detrás de él”, dijo.

En ese momento “no pensé en nada más, no pensé en si me haría daño o si estaba armado, simplemente actué como desearía alguien actuara si yo fuese la víctima. Logré el arresto y la policía lo puso en custodia”.

Danilo Leiva es el primer latinoamericano y primer hondureño en recibir la más alta distinción por parte del director de la policía, Fady Dagher, como héroe y ciudadano distinguido.