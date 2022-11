¿Qué personas se pueden contagiar con la viruela símica? Puede ser de cualquier edad.

¿Qué edad es la más vulnerable ante esta afección?

Está más en las personas menores de 8 años y las personas en general menores de 44 años porque no tienen la vacuna y las personas inmunocomprometidas y las que tienen enfermedades de base. Puede ser cualquiera, no es necesario que tenga diversidad sexual, no hay que estigmatizar, esto le está dando a cualquiera en el mundo.

¿Cómo puedo evitar contraer esta enfermedad?

Mantenerse alejado de las aglomeraciones, usar la mascarilla, la transmisión no es por mayores gotas de saliva, pero es una de las formas de las que puede ser, este virus es más grande que el tamaño del virus de la covid-19.