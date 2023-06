Viceministro asume la Secretaría de Transparencia

Orellana Mercado no ha explicado las razones de su renuncia a la Secretaría de Transparencia y ha decidido no atender a los medios para explicar por qué dejó el cargo.

El abogado era uno de los designados por el gobierno para negociar el convenio de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) y sacó a la luz posibles actos de corrupción dentro del actual gobierno.

Sin ahondar sobre las razones, Orellana adujo en el foro televisivo 30/30 que la dimisión es "por motivos personales" y desde hace meses se lo planteó a la presidenta Xiomara Castro.

"Por motivos estrictamente personales (su renuncia). Desde diciembre les había explicado a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente Zelaya que tenía asuntos personales que no podía resolverlos desde ese puesto. Presenté mi renuncia hace como un mes y estaba pendiente que se hiciera efectiva".

Relación a su integro al Parlacen, Orellana dijo que "en efecto solicité mi reintegro y debió haberse mantenido en bajo perfil. Sigo estando en buenos términos con la presidenta y probablemente hasta el mes de julio estaré en la Secretaría de Transparencia".

Orellana descartó que su renuncia haya tenido que ver con dos informes sobre posible corrupción a la Ley de Contratación del Estado por parte de Condepor y la Secretaria de Planificación Estratégica.

"Esto viene desde hace mucho y eso no tiene nada que ver, si los ministros están molestos no tiene nada que ver. Que estén controlando a los funcionarios sobre cómo manejar la Ley de Contratación del Estado eso disgusta".

Finalmente, el abogado dijo que podría seguir asesorando al gobierno pero no seguirá al frente de las negociaciones para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).

"He tenido un ofrecimiento para ser asesor de la presidenta en general, pero no específico en el tema de la Cicih, no estaré involucrado. Estaré más en temas de reformas estructurales hablando de la refundación".