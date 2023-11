Pilar se aleja, pero deja casi 5,000 personas afectadas

Otros se angustian porque el agua está a un paso de llegar a sus viviendas y han subido las cosas en el techo para que no se les dañen, pues no tienen otra opción más que salir corriendo.

Don Fabián Ferrufino ya perdió la cuenta de cuántos años tiene de estar sufriendo la misma situación, pero asegura que ha estado en vela en las últimas horas debido a que el agua fue subiendo durante toda la noche, y a pesar que su casa está en alto, siempre se metió.

Su hijo José Ferrufino sí tuvo que salir corriendo y subir a sus vástagos a una champita que hizo con columnas en la parte alta de su casa, “ahí han estado atrapados esperando que el agua baje, mi niña está enferma con dolor de estómago y diarrea”, expresó.

Para poder llegar hasta la puerta de la casita de don Fabián, LA PRENSA usó una lancha debido que el agua cubrió las calles y en el algunos lados el nivel llega a los dos metros, mostró el lanchero, poblador de la zona, mientras hundía el remo a lo profundo.

Don Fabián narró que “amanecimos inundados, no he comido, esperando ir a traer tortillas, y que seque todo esto aquí”.

“Necesitamos apoyo debido a la situación que estamos pasando, no me lo está preguntando, pero sin tomar café estoy con esta agua”, dijo con la esperanza que no siga lloviendo y tenga que salir obligado por la corriente para no quedar anegado.