Adelanto. Hay 377 baches en carretera CA-13 entre Tela y El Progreso

Si viaja entre las ciudades de El Progreso, Yoro y Tela en Atlántida por la carretera CA-13, preparese para conducir su vehículo en zigzag para poder esquivar los múltiples cráteres que hay en el trayecto . Si cae en uno de esos hoyos probablemente no llegue a su destino. Si recorre los 68 kilómetros de distancia que hay entre ambas ciudades a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, podrá llegar en aproximadamente una hora. En las pésimas condiciones en que está la vía hay un atraso de una media hora aproximadamente, debido a que a cada momento se debe bajar la velocidad para sortear los baches o cruzarlos despacio.

Se conoció que una comitiva de norteamericanos que realizan proyección social visitaron Tela recientemente y además de sorprenderse por la cantidad de hoyos enormes que hay en la ruta, se les notaba molestos porque el vehículo se debía conducir en zigzag. Los extranjeros se dieron a la tarea de contar los cráteres junto a hondureños que los guiaban y contabilizaron 377 baches entre Tela y El Progreso.

La preocupación se da más en las autoridades de Tela ya que se aproxima el feriado morazánico y esta región es apetecida por la mayoría de los turistas que se movilizan en esa temporada. “Tenemos serios problemas con los cráteres que hay entre Tela y El Progreso y cada día se van formando más, esperamos que tengamos una respuesta pronto ya que el feriado de octubre está a la vuelta de la esquina y los turistas vienen para Tela. Nos da pesar que algunos no terminan de llegar porque caen en esos baches y les explotan las llantas a los carros”, dijo Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de Tela.

El tramo más dañado es de aproximadamente 40 kilómetros de 68 que hay, la mayoría de los baches está desde el puente Guaymón hasta el casco urbano de la ciudad de Tela. Los empresarios cuestionan que el ministro Octavio Pineda es de Tela y no se preocupa por mejorar la vía. Ya para llegar a Tela se han contabilizado unos 170 baches grandes.

“Nos da pena esto como empresa privada porque muchos turistas nos dicen lo mal estado de la carretera pero como empresarios no está en nuestras manos la solución. Octavio Pineda vive en Tela y esperamos nos apoye. El exministro de la Sit Mauricio Ramos una vez me dijo que no venía a Tela por el mal estado de la carretera”, agregó Ávila.

A raíz de la problemática y la desidia de las autoridades, pobladores de la colonia 15 de Septiembre y miembros de la Federación Nacional de Pobladores de Honduras, realizaron hace unos días un operativo para tapar con concreto los baches que están en la entrada a Tela.

Accidentes.

Algunos de los múltiples accidentes viales ocurridos en la carretera entre El Progreso y Tela se registran debido al mal estado de la vía. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), la carretera CA-13 está entre las primeras 12 en mortalidad en accidentes de las 20 vías con más accidentes en Honduras, con un 7.1% del total nacional. Las zonas más peligrosas identificadas por autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte (DNVT), son Zoilabé, recta de Pajuiles, recta Las Metalias, El Aguacate y el tramo antes de ingresar a Tela, cerca de Puerto Arturo.