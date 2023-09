RNP: sin sistema hace dos semanas, según denuncias

“ No hay sistema ”, esa es la respuesta que reciben los ciudadanos que acuden al Registro Nacional de las Personas (RNP) en busca de partidas de nacimiento y otras certificaciones civiles.

“Vengo desde lejos y a nada”, expresó una señora que llegó a las oficinas del RNP a solicitar un certificado, pero un funcionario le manifestó que “ no podía hacer nada ”.

No obstante, fuentes que laboran dentro del RNP aseguraron que “dos semanas tiene el sistema malo y los periodistas no han venido, no saben lo que sucede. Dígales que investiguen porque a cada rato se cae (sistema) en el RNP”.

En 2019, el Registro desembolsó 179 millones de lempiras para un software de identificación, el cual ha reportado diversas fallas desde la puesta en funcionamiento.