Con préstamos de Banhprovi se podrán comprar buses a Rusia

“No se adquirirán de una sola vez todos, se irán pidiendo por partes en caso de que se formalice con Rusia la compra, aún no hay algo formal, estuvimos en Nicaragua con el embajador ruso y los encargados de negocios, vimos los buses y la parte refaccionaria, llantas, lubricantes y todo lo que ellos tienen en Nicaragua. Acá (Honduras) vinieron a hacer la exposición y estamos viendo las condiciones, cuántos años nos dan de tiempo de pago, prima, la garantía de la unidad y lo más importante la parte de los repuestos porque no queremos comprar y que se nos dañen y no tener cómo repararlas”.

Los unidades de transporte de fabricación rusa tienen asientos de caucho, pasillos amplios y de ser adquiridos los concesionarios los pedirán con el sistema de pago incluido, las cámaras de video vigilancia internas y externas y todo la tecnología para solo ponerlos a trabajar.