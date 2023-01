Pobladores de la Guillén arriesgan regresando a sus hogares

En las pailas de sus carros y otros fleteros, varias familias, desde ayer, lunes, regresaban a habitar algunas viviendas en la zona cero. Los pobladores argumentan que la promesa de nuevas viviendas ubicadas en una zona segura e impulsada por la alcaldía capitalina aún no se cumple y aunque autoridades subrayan que en febrero serán entregadas, lo cierto es que las familias han optado por regresar a sus viviendas.

“No pasó nada y nosotros estamos viniéndonos otra vez. No nos da temor de que se nos caigan las viviendas, tenemos fe en Dios que eso no va a ocurrir. Y algunos vecinos estuvimos en una iglesia, pero ahí no podíamos seguir, por lo que tomamos la decisión de volver”, declaró un poblador que pidió omitir su nombre.